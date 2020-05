Von Deutsche Presse-Agentur und Nico Pointner

Nach Gottesdiensten, Zoos und Friseuren sollen in den kommenden Wochen viele weitere Bereiche des Alltags in Baden-Württemberg gelockert werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat dafür einen Stufenplan ausgearbeitet, der der Deutschen Presse-Agentur als Entwurf vorliegt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte die wesentlichen Inhalte am Mittwoch im Landtag vor.

Der Plan befinde sich noch in Schlussabstimmung mit den Ministerien, sagte der Grünen-Politiker.