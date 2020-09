Mutter zieht Tochter von Straße zurück und verletzt sich

Beim Zurückziehen ihrer Tochter von der Straße ist eine 38 Jahre alte Mutter in Friedenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestürzt und hat sich verletzt. Sie verhinderte damit, dass ihre siebenjährige Tochter von einem heranfahrenden Wagen angefahren wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Sturz verletzte sich die 38-Jährige am Knie. Der Autofahrer entfernte sich am Montag, ohne nach der Mutter zu sehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei