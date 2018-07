Tübingen (dpa/lsw) - In Tübingen hat am Mittwoch der Prozess gegen eine 38-Jährige begonnen, die ihre beiden Kinder in der Badewanne ertränkt haben soll. Mit gesenktem Kopf nahm die Frau im Gerichtssaal Platz. Die Anklage lautet auf Mord an der siebenjährigen Tochter und auf Totschlag bei dem 14 Monate alten Mädchen. Den Ermittlungen zufolge hatte die Frau im März in Mössingen (Kreis Tübingen) den Kindern zunächst Schlafmittel gegeben und dann ihre Köpfe ins Wasser der Badewanne gedrückt, bis sie sich nicht mehr rührten. Der Fall war erst einige Tage später bekannt geworden, als sich die Mutter hilfesuchend an eine Nachbarin wandte.