Eine 46-jährige Mutter soll in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) mit einem Messer auf ihren Sohn eingestochen haben. Gegen die Frau werde wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die polizeibekannte Frau wurde nach dem Erlass eines Haftrichters in ein Gefängnis gebracht.

Die 46-jährige sei am Mittwoch mitten in der Nacht stark angetrunken in das Schlafzimmer ihres 17-jährigen Sohnes eingedrungen. Dort sei es zunächst zu einem lautstarken Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Schließlich habe die Mutter mit einem Messer in die Brust ihres Sohnes gestochen. Dieser erlitt dabei oberflächliche Verletzung. Die von ihm alarmierten Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus.

Mitteilung