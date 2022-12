Mutter, Kind und keine Wohnung: Für Alleinerziehende ist der Wohnungsmarkt der Horror

Noch hängen keine Bilder an den Wänden und nicht alles steht an seinem Platz, eine persönliche Note hält in der schmucken Zweizimmerwohnung in der Ravensburger Weststadt erst allmählich Einzug. Doch es ist warm und es ist ein Dach über dem Kopf. Für Sabine Kuhn ist das viel. Denn es ist das vorläufige Ende von schier endlosen Absagen und Zurückweisungen, von Enttäuschungen und Demütigungen auf der Suche nach einer Bleibe für sich und ihren drei Monate alten Sohn Lukas. „Ich bin einfach nur glücklich“, sagt die 21-Jährige und strahlt. „Das ist meine erste Wohnung, bei der ich mich freue, nach Hause zu kommen.“ Auch wenn es nur ein Heim auf Zeit ist. Wie für so viele in diesen Tagen.

Eine Gesellschaft im Krisenmodus, verbunden mit Klimawandel und Krieg, mit Korruption, Energiekrise und explodierenden Preisen. Die Auflistung des Grauens wäre aber unvollständig ohne einen weiteren Begriff: Wohnungsnot. Mögen steigende Kosten für Miete, Gas und Strom jeden mal mehr, mal weniger schmerzen, versuchen andere verzweifelt und oft vergebens, überhaupt irgendwo unterzukommen. Nach jahrzehntelanger Fehlentwicklung ist auch keine Besserung in Sicht.

Bundesregierung erreich Ziele nicht

So gab die Bundesregierung zwar 400.000 neue Wohnungen für dieses Jahr als Ziel aus, realisiert werden aber laut dem Zentralen Immobilienausschuss ZIA nur deutlich unter 300.000. Und in den nächsten beiden Jahren könne man „froh sein“, wenn jährlich überhaupt 200.000 neue Wohnungen entstehen. Das wird Folgen nach sich ziehen, Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, bezeichnete in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ den Mangel an Wohnraum als „gesellschaftlichen Sprengstoff“, als Entsolidarisierung der Gemeinschaft, denn so Müller: „Wohnen ist leben und Mensch sein.“

Sabine Kuhn, die hier nicht unter ihrem richtigen Namen erscheinen möchte, hat mit ihrem Sein lange gerungen. „Ich war schlimm“, sagt sie. „Ich hatte eine wilde Zeit.“ Als schlimm empfand sie aber auch ihre Lebensumstände, hat sich daheim gegängelt und nicht angenommen gefühlt, sich ständig mit ihrem Stiefvater gestritten. Also ging sie auf Abstand und zog um die Häuser. „Damals bin ich in die falschen Kreise geraten und hatte die falschen Freunde.“ Die ihr nicht die Wärme geben konnten, nach der sie sich so sehnte. Halt fand sie schließlich bei ihrem ersten richtigen Freund, bei der ers-ten großen Liebe, das Paar trotzte gemeinsam den Widrigkeiten. Bis Kuhn schwanger wurde – ihr Partner das Kind aber nicht wollte. „Wir haben arg gestritten, bis er mich vor die Wahl gestellt hat: Entweder ich treibe ab und er bleibt – oder ich bekomme das Kind und er geht“, erzählt sie. „Da habe ich ihm gesagt: ,Tschüss – da ist die Tür.’“

Die Tränen der Trennung sind längst dem Glück über ihren kleinen Sohn gewichen. Auch wenn sie zwischenzeitlich von Obdachlosigkeit bedroht war. Viele Dutzende Wohnungsbewerbungen hat sie geschrieben, sogar Flyer verteilt, in denen sie sich als umgänglich, absprachefähig und sozial beschreibt, als eine junge Mutter, die eine Kinderpflege-Ausbildung macht und auf eigenen Beinen stehen will. Vergeblich. „Ich habe nie eine Chance bekommen“, sagt die 21-Jährige.

Rettung war ihr die Sonja-Reischmann-Stiftung in Ravensburg, die Mutter und Kind erst in einer Notfallwohnung unterbrachte und schließlich in der Weststadt. Mit viel Glück – denn auch die Arbeit der Hilfsorganisation ist durch die Wohnungsnot bedroht.

Die Stiftung setzt sich vorwiegend für sozial benachteiligte Kinder ein, für junge Mütter, die am Rand leben, deren Hoffnung oft ihr einziges Kapital ist. „Wir kümmern uns um Menschen, die durch alle Raster fallen“, sagt Stiftungsmitarbeiterin Luzia Martello. Menschen, die von staatlichen Leistungen leben, die oft keinen Schulabschluss oder eine Ausbildung haben, denen es an Freunden und Familie fehlt. „Sie haben oft wichtige Meilensteine im Leben verpasst“, erklärt die Sozialpädagogin. Und tun sich daher brutal schwer bei der Wohnungssuche. „Bei den Vermietern geht dann das große Sieben los“, sagt Martello. „Und so fühlen die sich auch – ausgesiebt von allem.“

Nachbar sollen ebenfalls helfen

Für diese Frauen betreibt die Stiftung drei Wohnungen, wo sie jeweils drei Jahre lang bleiben können. „Die Frauen dürfen mit ganz wenig kommen und sollen mit ganz viel wieder gehen.“ Weil sie in dieser Zeit betreut und gestärkt werden, weil Kontakte entstehen zu Arbeitgebern und Ausbildern, zu Wiedereingliederungshilfen und Kita-Plätzen. „Zu allem, was hilft, wieder in die Gesellschaft zu kommen.“ Das Projekt hat noch eine Besonderheit: Die Wohnungen befinden sich in ganz normalen Mietshäusern, wo auch ganz normale Mieter wohnen, die um die schwierigen Hintergründe ihrer wechselnden Nachbarn wissen. Die bei Problemen zuhören und helfen, die zum Grillabend oder WM-Schauen einladen. Die den jungen Frauen nach einer schweren Zeit das Gefühl geben, willkommen zu sein. „Da entsteht ein Wirgefühl“, sagt Martello, „das ist das Großartige.“

Zuletzt stand das Vorbildprojekt jedoch auf der Kippe. Da es nur funktionieren kann, wenn die Frauen nach drei Jahren auch wieder ausziehen und ein eigenständiges Leben beginnen, in einer eigenen Wohnung – und somit Platz machen für andere in Not. „Zuletzt haben wir jedoch keine Anschlusswohnungen für unsere Frauen finden können“, erklärt Martello. „Das gab es noch nie.“ Die vergebliche und verzweifelte Suche nach Wohnraum setzt auch die erfahrene Pädagogin unter Stress, viel mehr aber noch ihre Klientel. „Wir werfen ja niemanden raus. Aber die Leute sind frustriert, weil sie nie in das Leben kommen, das sie leben wollen.“

Christian Mayer, Sozialarbeiter bei der Caritas Bodensee-Oberschwaben, weiß gut um diese Probleme, er hat die Wohnraumoffensive „herein“ entwickelt. Bei dem Pilotprojekt unterstützt der kirchliche Träger den Vermieter, indem er eine Mieterauswahl trifft und befristet als Zwischenmieter auftritt; Maßnahmen, damit auch sozial Schwache einen Fuß in die Tür bekommen. „Die Wohnungsnot ist ein gesellschaftliches Phänomen mit regionalen Besonderheiten“, sagt Mayer über sein schwieriges Arbeitsumfeld. Begonnen habe die Fehlentwicklung schon in den 1980er-Jahren, als man von einem Rückgang der Bevölkerung ausging und das untere Wohnungssegment vernachlässigte. „Inzwischen ist aber klar, dass wir nicht weniger werden, denn auch in einkommensschwächeren Bereichen brauchen wir weiter arbeitende Menschen. Das führt zu den Problemen.“ Die zuletzt auch noch verschärft wurden, weil es deutlich lukrativer war, Eigentumswohnungen zu bauen, als in geförderten Wohnraum zu investieren.

Regional droht die Situation zusätzlich zu kollabieren durch eine prosperierende Wirtschaftslandschaft mit Vollbeschäftigung. Wer viel verdient, kommt auch unter oder pendelt. In Schwierigkeiten gerät dagegen schon der Mittelstand, Metzger oder Bäcker, die Migranten beschäftigen, für die es Wohnungen braucht. Am Ende der Skala stehen Geringbeschäftigte, Mindestlohnbezieher – und vor allem Alleinerziehende. „Das sind die Schwächsten auf dem Markt“, sagt Mayer. Aber auch immer mehr Familien, so sein Eindruck, liefen Gefahr, unverschuldet in die Obdachlosigkeit zu rutschen.

Aalener Modell

Bund, Länder und Kommunen wissen um die bedrohliche Lage, versuchen mit Programmen gegenzusteuern. So gibt es das Aalener Modell, das unter anderem eine Quote von mindestens 30 Prozent bei gefördertem Wohnungsbau vorsieht, leer stehende Wohnungen sollen zudem gezielt akquiriert werden. In vielen Städten entstehen Bündnisse für bezahlbaren Wohnraum, klangvoll und gut gemeint, aber mit offenem Ausgang. In Ravensburg zum Beispiel sollen bei größeren Bauprojekten 20 Prozent der Wohnfläche für eine begrenzte Zeit 14 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete kosten. „Das ist okay, aber nicht mehr“, kritisiert Mayer. „Da steckt wenig Ehrgeiz hinter.“ Weil der geschaffene Wohnraum am Ende eben doch nur für wenige bezahlbar wird. „Beim Thema geförderter Wohnraum für Menschen im Leistungsbezug oder Grenzgänger wird beinahe gar nichts gemacht“, sagt der Kirchenvertreter. „Das sind Gruppierungen, die sich politisch leicht ignorieren lassen.“ Was aber tun gegen den Missstand?

Sabine Reisch-mann, Vorsitzende der Sonja-Reisch-mann-Stiftung, nimmt die öffentlichen Träger in die Pflicht. „Die Politik sollte mehr Programme für günstigeren Wohnraum schaffen“, sagt Reischmann. Denn die Wohnungsnot, gerade für die Ärmeren, ist in Ravensburg, wie in anderen Kommunen auch, schon seit Jahren vorhanden. Und teils selbst verschuldet, hat die Stadt doch über Jahre ihre eigenen Wohnimmobilien verkauft. Die noch verbliebenen Unterkünfte sind entsprechend begehrt, auf der Warteliste stehen laut Verwaltung derzeit knapp 150 Familien oder Einzelpersonen. „Der Stadt bleibt nichts anderes übrig, als wieder Wohnungen und Häuser zu kaufen“, ist Sabine Reischmann überzeugt. „Wir können die Probleme nicht der Gesellschaft aufbürden.“

Auch Luzia Martello hat Verständnis für die Zurückhaltung der Privaten. „Die Angst und Sorge, sozial schwachen Menschen Wohnraum zu vermieten, ist aber ein großes Problem.“ Sie würde sich daher mehr Mut vonseiten der Vermieter wünschen, gerne flankiert durch Pädagogen und Betreuer. „Wir können die Leute einschätzen. Manche klopfen bei uns seit Jahren an, um eine Wohnung zu bekommen.“

Die Zeit der Wohnungssuche wird auch für Sabine Kuhn und ihren Lukas kommen, aber bis dahin dauert es noch. Anfang des Jahres will sie ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin wieder aufnehmen, möglichst bald eigenes Geld verdienen. Ihr altes Umfeld hat sie längst hinter sich gelassen. „Ich weiß jetzt, wer meine richtigen Freunde sind. Die geben mir das zurück, was ich ihnen gebe. Das ist schön.“ Als sie neulich Geburtstag hatte, kamen zwei Freundinnen zu Besuch, die Frauen haben Kisten ausgepackt, zum Naschen gab es Benjamin-Blümchen-Torte. Auch Lukas’ Vater war schon zweimal in der neuen Wohnung. „Ein bisschen Papa spielen. Ich will dem Kind ja nicht seinen Vater vorenthalten“, sagt die 21-Jährige, die aber nicht an eine Partnerschaft denkt. „Liebe macht alles nur kompliziert.“ Und das passt ihr gar nicht, jetzt, wo das Leben endlich an Leichtigkeit gewinnt.