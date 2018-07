Tübingen/Mössingen (dpa/lsw) - Eine 38-jährige Mutter aus Mössingen (Kreis Tübingen) hat am Mittwoch vor Gericht bestritten, ihre 14 Monate alte Tochter ertränkt zu haben. Zugleich gab sie den Mord an ihrer siebenjährigen Tochter zu. Sie habe die beiden Mädchen im März alleine in der Badewanne gelassen. Dabei sei das Baby ertrunken, sagte die 38-Jährige vor dem Tübinger Landgericht aus. Damit die Familie zumindest im Tod zusammenbleibe, habe sie dann die Siebenjährige ertränkt und versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Staatsanwaltschaft behauptet hingegen, die Frau habe den Mädchen zunächst Schlafmittel verabreicht und dann beide Kinder ertränkt.