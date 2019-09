Eine Mutter hat in Freiburg das gestohlene Fahrrad ihres Sohnes entdeckt und die Polizei auf die Spur des Diebes gebracht. Die 47-Jährige hatte das Fahrrad Anfang August als gestohlen gemeldet und vergangene Woche vor einer Postfiliale stehen sehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau wartete daraufhin bei dem Fahrrad auf die Rückkehr des mutmaßlichen Diebes. Der 26 Jahre alte Mann behauptete, dass das Fahrrad ihm gehöre, und flüchtete, als die 47-Jährige die Polizei verständigte. Doch die Frau hatte zuvor das Paket unter dem Arm des Mannes fotografiert, auf dem auch seine Adresse zu lesen war. Bei einer Durchsuchung in dessen Zuhause fand die Polizei das Fahrrad.

