Wegen einer Mutprobe hat sich ein 13-Jähriger am Bahnhof in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) auf ein Bahngleis gestellt. Für das Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ mit einem Freund zog es der 13-Jährige vor, sich in die lebensgefährliche Situation zu begeben, statt eine Wahrheit zu verraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Mutprobe ging für den Jungen am Freitag jedoch glimpflich aus - der Fahrer einer S-Bahn erkannte die Gefahr und leitete eine Schnellbremsung ein. Den Angaben zufolge war der Junge kurz vorher zur Seite gesprungen und blieb unverletzt. Daraufhin eilte der Lokführer zu dem 13-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die #Gleise sind tabu!!! Ein unbefugter und unbedachter Aufenthalt darin kann https://t.co/6BLa7giE1w Auswirkungen haben. Jugendliche begeben sich auf der #Rheintalbahn bei #Ringsheim in Lebensgefahr. *dh pic.twitter.com/B0xAyMa9UI — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 24. März 2018

Von seinem Freund fehlte jede Spur. Nach eindringlicher Belehrung wurde der Junge nach Hause geschickt - der unter Schock stehende Zugführer musste abgelöst werden.

Die Beamtenveröffentlichten daraufhin für Eltern wichtige Hinweise. Demnach solle man seinen Kindern erklären, welche Folgen ein Aufenthalt im Gleisbereich haben kann.