Mutmaßlicher „Reichsbürger“ nach folgenschwerer Verkehrskontrolle vor Gericht

Auftakt vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart gegen einen mutmaßlichen „Reichsbürger“: Der 62-Jährigen soll am 7. Februar bei einer Verkehrskontrolle alkoholisiert einen Polizisten absichtlich angefahren haben.

Bei dem Vorfall in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) lieferte er sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei und wurde dabei durch den Schuss eines Polizisten am Arm verletzt.

Ein Beamter erhielt schwere Gesichtsverletzungen und eine posttraumatische Belastungsstörung. Die vorwiegend für Terror-Ermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft hatte das Verfahren im Juni wegen der „besonderen Bedeutung des Falles“ übernommen. Sie hat den Mann wegen versuchten Mordes angeklagt.

Die Staatsanwältin erklärte am Montagmorgen in Gerichtssaal 18 des OLG: Der Angeklagte hänge der Ideologie der „Reichsbürger“ an und gehe von einem Großherzogtum Baden aus. Der Prozess ist auf 15 Verhandlungstage angesetzt, es droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.