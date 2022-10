Mutmaßlicher Drahtzieher von Auto-Hehlerbande geschnappt

Nach seiner Verhaftung in Barcelona ist der mutmaßliche Drahtzieher einer Hehlerbande aus dem Raum Freiburg nach Deutschland gebracht worden. Er sitze in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Dienstag mit. Der 32-jährige Verdächtige wurde im August von spanischen Zielfahndern verhaftet, jetzt brachten ihn Kräfte der Zielfahndung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg nach Deutschland. Er war im Herbst 2020 untergetaucht. Seither wurde intensiv nach ihm gefahndet.

Der Verdächtige soll mit einer Gruppe von Komplizen aus Freiburg sowie der Umgebung von Neapel und Mailand in Italien gestohlene und unterschlagene Autos nach Deutschland überführt, sie neu zugelassen und mit deutschen Originalpapieren weiterverkauft haben. Es entstand ein Schaden von mindestens 1,2 Millionen Euro. Die Kriminalpolizei ermittelte seit 2020 gegen die Bande. Im Mai 2022 verurteilte das Landgericht Freiburg vier Beteiligte zu Haftstrafen.

