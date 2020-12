Die Polizei in Reutlingen hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. In der Wohnung des Mannes seien neben einer scharfen Pistole auch 90 Gramm Kokain und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 38-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln.

Mitteilung der Polizei