Mutmaßlicher Abrechnungsbetrug: Neun Hautärzte vor Gericht

Anica Rimmele und Moritz Heger haben es im Segelsport auf Landesebene zu Meisterehren gebracht. Dies würdigte Bürgermeister Jürgen Beisswenger zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag und überreichte den beiden Gutscheine. Anica Rimmele holte Mitte September vor Radolfzell vier Titel in der Europaklasse., „Das schaffte noch niemand“, so der Bürgermeister. Motizz Heger ist Vize-Landesmeister in der 420er Klasse. Ab kommendem Jahr werde die Sportlerehrung wieder in größerem Rahmen stattfinden, sagte Beisswenger.