Mutmaßliche Einbrecher schlafend in Kindergarten entdeckt

Eine Erzieherin hat drei mutmaßliche Einbrecher schlafend in einem Freiburger Kindergarten entdeckt. Der 17 Jahre alte Jugendliche sowie zwei 21 und 28 Jahre alte Männer wurden daraufhin festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diebesgut habe man bei dem Trio jedoch nicht gefunden.

Die Ermittler verdächtigen die drei mutmaßlichen Täter außerdem in einem anderen Fall. Demnach könnten sie in der gleichen Nacht auch in das nahe gelegene Pfarrheim eingebrochen sein. In dem Gebäude seien Büromöbel gewaltsam geöffnet worden. Dabei sei in der Nacht zum Dienstag ein Schaden in Höhe von 12 000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-199450/3

Mitteilung