Mutmaßliche Bande sah es auf Bäckereien und Geschäfte ab

Eine Bande soll in den Kreisen Ludwigsburg und Rems-Murr in zahlreiche Gebäude eingestiegen sein und Geld, Zigaretten und auch Schmuck im Wert von mehr als 90.000 Euro gestohlen haben. Die sieben mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 20 und 37 Jahren hätten in wechselnder Besetzung eine Vorliebe für Bäckereien und Geschäfte im Raum Bietigheim-Bissingen gehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie seien Mitte Oktober vorläufig festgenommen worden. Bei Durchsuchungen fanden Ermittler unter anderem Tatautos und einen Teil der Beute vor. Gegen fünf Tatverdächtige seien Haftbefehle erlassen worden, zwei Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

