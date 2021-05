Mutmaßliche Autoknacker gehen der Polizei ins Netz

Nach zahlreichen Diebstählen aus abgestellten Autos sind in Albstadt (Zollernalbkreis) zwei Verdächtige festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, handelt es sich dabei um zwei 20 Jahre alte Männer. Seit Beginn des Jahres seien mehr als drei Dutzend Anzeigen bei der Polizei eingegangen, nachdem etwa Geld, Bankkarten, persönliche Dokumente sowie Navigationsgeräte aus Autos gestohlen worden waren. Bis auf wenige Ausnahmen seien die Fahrzeuge nicht verschlossen gewesen. Einige der gestohlenen Bankkarten seien genutzt worden, um Waren zu kaufen. Der dabei entstandene Schaden liege im fünfstelligen Bereich.

Nachdem die Männer in den Fokus der Behörden geraten waren, hätten Beamte vor einigen Tagen die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht und dort mutmaßliches Diebesgut entdeckt. Der zweite Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz verfüge, sei in der Nacht zum Sonntag bei einer Kontrolle festgenommen werden.

Das Amtsgericht Hechingen habe daraufhin einen bestehenden Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Er ist in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht, der mutmaßliche Komplize befinde sich auf freiem Fuß, wie es hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.

