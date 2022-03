Mutmaßliche Auto-Aufbrecher in U-Haft

Die Polizei hat im Kreis Göppingen zwei Männer und eine Frau wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls festgenommen. Das Trio soll seit Mai 2021 in mehreren Landkreisen „eine Vielzahl“ von hochwertigen Autos aufgebrochen haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Den Angaben zufolge sollen sie dabei Navigationsgeräte und Lenkräder gestohlen haben. Die Polizei nahm die beiden Männer im Alter von 31 und 35 Jahren sowie die 38-Jährige den Angaben zufolge in der Nacht auf Mittwoch fest, nachdem die Gruppe ein weiteres Auto in Rechberghausen (Kreis Göppingen) aufgebrochen hatte.

Zudem wird der 35-Jährige verdächtigt, in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein. Die Verdächtigen wurden am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220303-99-368017/3