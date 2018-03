Kurz vor einem geplanten Raubüberfall auf einen Supermarkt hat die Polizei mutmaßliche Räuber einer Bande festgenommen. Zwei Männer wurden vor dem Überfall in der vergangenen Woche in Orsingen (Kreis Konstanz) gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen am Montag mitteilte. Ein drittes mutmaßliches Mitglied der Bande wurde zwei Tage später gefasst. Die drei Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren sollen Überfälle auf Supermärkte in Winterlingen und Bitz (Zollernalbkreis) sowie Gammertingen (Kreis Sigmaringen) begangen und rund 17 000 Euro Bargeld erbeutet haben. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter der Märkte sind seit den Taten demnach aber psychisch belastet. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft