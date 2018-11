Von Schwäbische Zeitung

Nach dem Tod einer 30-Jährigen in der Nacht zum Samstag im Laichinger Teilort Suppingen ermitteln die Behörden weiter mit Hochdruck und suchen Zeugen. Am Montagmittag gaben die Ermittler bekannt, dass der festgenommene Verdächtige in einem Rollstuhl unterwegs gewesen sein könnte.

Am Samstagabend hatte die Polizei in einer Gemeinde auf der Laichinger Alb einen 40-Jährigen festgenommen. Gegen ihn hatte sich der Tatverdacht gerichtet. Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft erging am Sonntag ein Haftbefehl gegen den Mann.