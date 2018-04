Mutmaßlicher Verwalter einer Kinderporno-Plattform angeklagt

Am Landgericht Hechingen findet heute der Prozess gegen ein 50-jähriges Mitglied eines Kinderporno-Rings statt. Der Mann aus dem Zollernalbkreis ist wegen bandenmäßiger Verbreitung, Beschaffung und Besitz von Kinderpornografie angeklagt (Aktenzeichen: 1 KLs 14 Js 2125/18). Er soll auf einer Plattform im Darknet kinderpornografische Bilder in Chats an andere Nutzer verschickt haben, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen mit.

Er sei vermutlich auch einer der Verwalter dieser Plattform gewesen, die laut Staatsanwaltschaft mehrere Hundert Nutzer hatte; ihnen wurde dort das Anschauen und Tauschen kinderpornografischer Bilder ermöglicht. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Hannover, die die Ermittlungen gegen den Ring zunächst führte, sollen Chatteilnehmer auch Treffen zum Missbrauch von Kindern verabredet haben.

Der nun angeklagte 50-Jährige ist nach Kenntnis der Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft. Es gebe auch keine Anhaltspunkte, dass er selbst Kinder missbraucht habe. Noch am Mittwoch soll laut Planung des Gerichts ein Urteil fallen.