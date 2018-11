Mutmaßlicher Vergewaltiger wird in Nürtingen gefasst

Ein 23 Jahre alter Mann wurde im Zusammenhang mit zwei Vergewaltigungen, die sich laut Polizei im Oktober und November im Nürtinger Stadtgebiet ereigneten, festgenommen. Der Tatverdächtige, der in Nürtingen wohnhaft ist, wurde am Sonntag vorläufig festgenommen und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Eine 30-Jährige war am Sonntagmorgen, 21. Oktober, in der Marienstraße von einem zunächst unbekannten Mann angegriffen und vergewaltigt worden. Zu einer weiteren Vergewaltigung einer 19-Jährigen war es am frühen Donnerstagmorgen, 1. November, nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt in der Gerberstraße gekommen.

Umfangreiche Ermittlungen

Eine bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eingerichtete, zehnköpfige Ermittlungsgruppe, arbeitete seither unter Hochdruck an der Aufklärung der beiden Taten. Zusätzlich waren im Stadtgebiet zu den tatrelevanten Zeiten uniformierte und zivile Fahndungskräfte der Schutzpolizei verschiedener Polizeireviere, der Kriminalpolizei, der Polizeihundeführerstaffel und des Polizeipräsidiums Einsatz unterwegs. Dies führte nun zum Erfolg und mutmaßlich auch zur Verhinderung weiterer schwerer Straftaten.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 2.30 Uhr, fiel der 23-Jährige in der Innenstadt Fahndungskräften der Kriminalpolizei sowie Streifenbesatzungen des Polizeireviers Nürtingen auf, als er einer Fußgängerin mit etwas Abstand folgte. Bei der anschließenden Personenkontrolle am Schillerplatz fanden die Beamten neben einer Schreckschusswaffe unter anderem auch eine Sturmhaube und Kondome. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Beweis durch DNA-Spur

Die bei dem 23-Jährigen im Zuge der folgenden Ermittlungen entnommene Speichelprobe ergab eindeutig eine Übereinstimmung mit der DNA-Spur, die im Fall der Vergewaltigung der 19-Jährigen gesichert werden konnte. Der Beschuldigte ist teilweise geständig.

Er wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Der 23-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe an der vollständigen Aufklärung der beiden Taten dauert an. Geprüft wird auch, ob der Verdächtige für weitere Straftaten in Betracht kommt.

