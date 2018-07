Der mutmaßliche Serienbrandstifter von Pforzheim hat nach erster Einschätzung der Polizei eine „psychisch belastete Persönlichkeit“. Gegen den 49 Jahre alten arbeitslosen Mann ordnete das Amtsgericht Pforzheim am Mittwochvormittag Haftbefehl an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Frage der Schuldfähigkeit müsse geprüft werden. Der Verdächtige war an mehreren Brandorten gesehen worden und der Polizei schon von Sachbeschädigungen und Diebstählen bekannt. Seine Wohnung wurde durchsucht. Seit dem 5. August waren in den Pforzheimer Stadtbezirken Nordstadt und Eutingen insgesamt elf Brände gelegt worden.