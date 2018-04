Die Polizei hat in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher in seiner Wohnung festgenommen. Er wird unter anderem verdächtigt, in Wohnhäuser und Keller in Stuttgart und in den Landkreisen Esslingen, Böblingen und Ludwigsburg eingebrochen zu haben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag mitteilten. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 58-Jährigen am Mittwoch in Filderstadt wurde Diebesgut gefunden. Der Mann war erst im Juni 2017 aus dem Gefängnis entlassen worden - er saß wegen ähnlicher Taten zweieinhalb Jahre ein. Weil die Staatsanwaltschaft bereits einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hatte, befindet er sich mittlerweile wieder hinter Gittern.

Mitteilung der Polizei