Mutmaßlicher IS-Unterstützer soll in Stuttgart vor Gericht

Einem mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird voraussichtlich in Stuttgart der Prozess gemacht. Die Bundesanwaltschaft hat beim dortigen Oberlandesgericht Anklage gegen den 33-Jährigen erhoben, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.

Der Deutsch-Algerier soll mehreren aus Deutschland stammenden IS-Mitgliedern Profile für soziale Netzwerke und den Messenger-Dienst Telegram eingerichtet haben, über den die Islamisten verschlüsselt miteinander kommunizierten. Außerdem habe er als deutschsprachige „Medienstelle“ Mitglieder und Spenden geworben und Propagandavideos verbreitet, hieß es weiter. In einem dieser Videos sind demnach besonders grausame Enthauptungen zu sehen.

Der Mann war im März in Baden-Württemberg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

