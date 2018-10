Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart beginnt in der kommenden Woche der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen. Der damals 25 Jahre alte Syrer war Anfang Mai in Tübingen festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Er stehe vom 25. Oktober an wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor Gericht. Laut Anklage war er Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Für den Prozess sind zunächst 20 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte es demnach frühestens Mitte Januar 2019 geben (Az.: 6 - 32 OJs 38/18).

Die Anklage wirft dem Mann vor, sich im Frühjahr 2014 der Terrororganisation angeschlossen und für sie tätig gewesen zu sein. Später soll er Syrien verlassen und nach Deutschland gekommen sein, hier habe er einen Asylantrag gestellt. Festgenommen wurde er aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof.

Pressemitteilung des Gerichts zu dem Prozess

Mitteilung der Bundesanwaltschaft vom 3.5.