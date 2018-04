Beamten der Bundespolizei ist bei einer Kontrolle am Busbahnhof in Offenburg (Ortenaukreis) ein mutmaßlicher Geldfälscher ins Netz gegangen. Der 20-Jährige hatte mehrere Dutzend falsche 50-Euro-Scheine bei sich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Durchsuchen seiner Wohnung fanden Beamte der Kriminalpolizei weitere gefälschte Banknoten. Den Polizisten war der Mann am Sonntag durch Zufall ausgefallen, weil er beim Anblick der Beamten sichtlich nervös wurde. Sie kontrollierten daher den 20-Jährigen, gegen den nun wegen Geldfälschung ermittelt wird.

Pressemitteilung