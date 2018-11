Bei einer Routinekontrolle eines 24-Jährigen in Stuttgart hat die Polizei einen mutmaßlichen Rauschgifthändler geschnappt. Zunächst hätten die Beamten bei ihm rund 100 Gramm Drogen sowie Bargeld und zwei Mobiltelefone gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Wohnung entdeckten die Polizisten weitere rund 830 Gramm mutmaßliches Kokain und eine kleinere Menge Haschisch. Der Mann hält sich wohl illegal in Deutschland auf. Er kam in Untersuchungshaft.

