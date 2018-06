59 Gramm Marihuana, 28 Gramm Heroin, Verpackung und eine feine Waage: Die Polizei hat nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 29-Jährige sitze mittlerweile in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte hatten den Verdächtigten bereits am Donnerstag im Mannheimer Stadtteil Plankstadt dabei beobachtet, wie er Rauschmittel verkauft hatte - auch an einen Minderjährigen. Neben der Polizei ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Mannheim.

Mitteilung der Polizei