Mutmaßlicher Drogendealer auf dem Volksfest festgenommen

Beamte haben einen mutmaßlichen Drogenhändler auf dem Volksfest in Stuttgart festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Sicherheitspersonal einen 24-jährigen Mann und eine 17-Jährige beim Rauchen eines Joints beobachtet, festgehalten und die Polizei verständigt. Der 24-Jährige gab an, den Joint von einem 44-jährigen Mann bekommen zu haben, der noch im Zelt sei. Beamte nahmen den Mann fest und fanden bei dessen Durchsuchung einen Gramm Haschisch. In einem Schließfach am Hauptbahnhof wurden weitere 240 Gramm mutmaßliches Amphetamin, sechs Gramm Haschisch und mehr als 40 Tabletten gefunden.

Meldung der Polizei