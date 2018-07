Mutmaßlicher Dealer aus Nürtingen in Untersuchungshaft

Nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Nürtingen sitzt ein mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Verdächtige die gesamte örtliche Szene mit Drogen versorgt. Bei der Durchsuchung am Dienstag vergangener Woche wurden 780 Gramm Marihuana, 65 Gramm Amphetamin, mehrere Ecstasy-Tabletten, etwas Kokain, mehrere geladene Schreckschusswaffen und andere Waffen sowie 250 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt. Den Verdächtigen nahmen die Beamten direkt an Ort und Stelle fest. Staatsanwaltschaft und Polizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Meldung der Polizei