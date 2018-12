Eine Woche nach der Brandstiftung in einem Neckarsulmer Supermarkt (Kreis Heilbronn) ist ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. In dem Heilbronner Einkaufsmarkt hatte es vor einer Woche an mehreren Stellen gebrannt. Nachdem das Foto eines Verdächtigen am Donnerstag veröffentlicht worden war, kam aus der Bevölkerung der entscheidende Hinweis zu dem mutmaßlichen Täter. Die Polizei nahm den Mann am Sonntag fest. Zu den Tatvorwürfen machte der Verdächtige zunächst keine Angaben.

Polizeimeldung