Nach einer Brandserie in Kirchardt (Kreis Heilbronn) ist ein 38 Jahre alter Mann verhaftet worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Er soll am Dienstag fünf Brände in ein und derselben Straße gelegt haben. In der Nacht hatten dort zunächst ein Auto, ein Schuppen sowie eine Werkstatt in Flammen gestanden, am Vormittag brannten zwei weitere Fahrzeuge. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von rund 300 000 Euro aus. Hintergründe waren zunächst unklar.