Mutmaßliche rechte Terrorzelle: Festgenommene aus Bayern

Drei der nach Razzien gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle am Freitag festgenommenen Männer kommen aus Bayern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kommt eines der festgenommenen mutmaßlichen zentralen Mitglieder aus dem Landkreis Augsburg, zwei weitere als Unterstützer beschuldigte aus München und dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass fünf mutmaßliche Rechtsextremisten die Terrorgruppe gegründet und Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben. Vier davon wurden verhaftet. Die Anschläge hätten bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen sollen - mit dem Ziel, „die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden“.

Insgesamt wurden zwölf Personen festgenommen, alle sind Deutsche und Männer. Sie sollten noch am Freitag oder am Samstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob alle Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder jemand möglicherweise wieder freigelassen werden muss.

Die Durchsuchungen hatten seit den Morgenstunden an insgesamt 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler für Festnahmen noch nicht genug in der Hand gehabt. Die Festnahmen wurden dann angeordnet, nachdem sich der Verdacht laut Bundesanwaltschaft erhärtet hatte.