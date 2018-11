Dank eines Hinweises ist die Polizei einer mutmaßlichen Drogenhändlerin in Stuttgart auf die Schliche gekommen. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, hatte ein 36-Jähriger zum wiederholten Mal beobachtet, wie die 18-Jährige auf einem Parkplatz Drogen aus ihrem Auto verkaufte. Am Samstagabend rief er dann die Polizei, die in dem Wagen knapp 25 Gramm Marihuana und Haschisch entdeckte. In ihrer Wohnung fanden die Beamten zudem rund 415 Gramm Marihuana, etwa fünf Gramm Haschisch, eine Feinwaage und rund 350 Euro aus vermutlichen Rauschgiftgeschäften. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

PM