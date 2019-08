Rund 1000 Ecstasy-Tabletten, 1865 Gramm Marihuana, Amphetamine, Heroin und andere Drogen haben Rauschgiftfahnder in den Zimmern zweier Männer in einer Sozialunterkunft gefunden. Die beiden Männer im Alter von 58 Jahren und 40 Jahren wurden am Dienstag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 40-Jährige kam noch am selben Tag, der 58-Jährige am Mittwoch in Untersuchungshaft.

Neben den Drogen stellte die Polizei Waagen, Verpackungsmaterial, Bargeld und Handys in den Zimmern sicher. Den Ermittlungen zufolge sollen die Männer die Drogen auch an Jugendliche verkauft haben.

