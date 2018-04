Mutmaßliche Drogendealer im Rockermilieu festgenommen

Die Polizei hat in der Rockerszene von Heidenheim zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die 27 und 29 Jahre alten Männer seien in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In Heidenheim und der nahegelegenen Ortschaft Nattheim durchsuchten Ermittler mit Rauschgiftspürhunden Wohnungen und Geschäftsräume. Dabei seien Geld, eine Machete, Einhandmesser und Schreckschusswaffen sowie Speichermedien und Steroide beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen gegen die Festgenommenen, die einer rockerähnlichen Gruppierung angehören sollen, liefen nach Polizeiangaben bereits seit mehr als einem Jahr.

Der 29-jährige Heidenheimer soll Kokain sowie Falschgeld in Umlauf gebracht und Waffen ohne entsprechende Erlaubnis besessen haben. Der 27-Jährige, der ebenfalls in Heidenheim wohnt, soll mit Falschgeld mehrere Kilo Marihuana erworben und weiterverkauft haben. Die Festgenommenen sollen vier Komplizen gehabt haben. Diese kamen nach den Durchsuchungen wieder auf freien Fuß.

Polizeimitteilung