Musterkläger für Porsche-SE-Verfahren in Stuttgart bestimmt

Acht neue Corona-Fälle hat das Landratsamt Tuttlingen am Montag vermeldet. Der 7-Tage-Indizenzwert steigt auf 60,8 – ein Wert ab 50 gilt als kritisch. Am Mittwoch tritt eine Allgemeinverfügung für den Landkreis Tuttlingen in Kraft, die unter anderem eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr einführt und Abstandsregeln für Messen und Kongresse aufstellt.

Die acht Neu-Infizierten sind über das Kreisgebiet verteilt. Sie stammen aus Spaichingen (zwei Personen) sowie aus Seitingen-Oberflacht, Durchhausen, Trossingen, Kolbingen, Gosheim und ...