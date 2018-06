Mannheim (dpa/lsw) - Das Nationaltheater Mannheim macht am Samstag um 19 Uhr muslimische Teile der Stadt zur Theaterbühne. Bei der Uraufführung des Theaterprojekts „Koranschule“ soll das Publikum in völlig unbekannte „muslimische Ecken“ der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs vordringen. Die Regisseurinnen Nina Gühlstorff und Dorothea Schroeder lassen die Zuschauer bei einem Spaziergang zusammen mit Schauspielern analysieren, welche Rolle der Islam in der Quadratestadt spielt. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch der größten Moschee Mannheims. Das Projekt ist eine Veranstaltung zum 60-jährigen Bestehen des Landes Baden-Württemberg.

Infos über Theaterstück