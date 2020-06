Muskuläre Probleme: Schnatterer-Einsatz weiter fraglich

Der Einsatz von Kapitän Marc Schnatterer im Auswärtsspiel des 1. FC Heidenheim am Dienstag in Fürth ist noch offen. Beim 4:1 des Tabellenvierten der 2. Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg am Samstag fehlte der Mittelfeldspieler kurzfristig wegen muskulärer Probleme. „Er hat gestern das Abschlusstraining abgebrochen. Wir müssen abwarten“, sagte Trainer Frank Schmidt. Routinier Schnatterer, der in der laufenden Saison bislang auf zwei Tore und sieben Vorlagen kommt, verfolgte die Partie gegen Regensburg auf der Tribüne.

