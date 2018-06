Muskelfaserriss: VfB-Verteidiger Felipe fällt zwei Wochen aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart muss an den restlichen zwei Bundesliga-Spieltagen auf Innenverteidiger Felipe verzichten. Der 25 Jahre alte Fußballprofi zog sich am Samstag beim 0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Daher falle der Brasilianer rund zwei Wochen aus, teilte der Verein am Dienstag mit. Trainer Bruno Labbadia kann aber darauf hoffen, dass Felipe im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München am 1. Juni in Berlin wieder mitwirken kann.

Der VfB hat nun große Probleme in der Innenverteidigung: Antonio Rüdiger fällt nach seiner Rot-Sperre für die restliche Saison ebenfalls aus und der Einsatz von Kapitän Serdar Tasci ist wegen einer Achillessehnenentzündung weiterhin fraglich. Stuttgart steht am Samstag in Schalke nur Georg Niedermeier sicher als etatmäßiger Innenverteidiger zur Verfügung.