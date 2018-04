Muskelfaserriss: 1. FC Heidenheim vorerst ohne Schnatterer

Nach 133 Zweitligaspielen nacheinander für den 1. FC Heidenheim fällt der Kapitän Marc Schnatterer erstmals aus. Wie der abstiegsgefährdete Tabellen-14. am Montag mitteilte, zog sich sein Topscorer am Samstag im Spiel beim 1. FC Union Berlin (1:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fehlt mindestens im Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Wie lange der offensive Mittelfeldspieler genau pausieren muss, ist noch unklar. Schnatterer war 2014 mit Heidenheim in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen und verpasste bisher keine einzige Partie mit dem Team von der Ostalb.

