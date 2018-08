Das Muscial „Anastasia“ feiert im November Deutschlandpremiere in Stuttgart - Jetzt steht endlich die Besetzung der Hauptrolle fest. Die 24-Jährige Judith Caspari verkörpert die Zarentochter Anastasia. „Die Rolle reizt mich, weil Anastasia ihr Leben selbst in die Hand nimmt, anstatt auf einen Prinzen zu warten“, sagte Caspari am Mittwoch in Stuttgart. Das Musical folgt einem Waisenmädchen, das in Moskau der 20er Jahre sein Gedächtnis verloren hat und Verdacht hegt, die letzte überlebende des Zarengeschlechts zu sein.

„Ich habe schon als Kind immer wieder Kassetten mit den Liedern aus der Zeichentrickverfilmung gehört“, saggte Caspari. Einige der Lieder wird die aus Kassel stammende Sopranistin jetzt auch singen dürfen. Teile des Soundtracks aus der Verfilmung von 1997 wurden in das 2016 am Broadway uraufgeführte Musical übernommen. Premiere in Deutschland ist am 15. November im Stage Palladium Theater Stuttgart.

Veranstalter Stage Entertainment