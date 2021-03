Museen und Unis besitzen viele Knochen aus Kolonialzeiten

In den Beständen der landeseigenen baden-württembergischen Museen, Universitäten und Uni-Kliniken lagern noch Tausende Relikte menschlicher Überreste wie Haare, Knochen, Schädel und Skelette aus Kolonialzeiten. Insgesamt wurden etwa 2000 Fälle gemeldet, wie eine Abfrage des Landes bei seinen staatlichen Einrichtungen ergeben hat. Die sterblichen Überreste befinden sich demnach in den Depots oder Lagern der Naturkundemuseen in Stuttgart und Karlsruhe, des Stuttgarter Linden-Museums, der Universitäten Freiburg, Tübingen, Heidelberg und Hohenheim sowie des Landesmuseums Württemberg.

„Wir sehen unsere Verpflichtung beim Umgang mit den vielen human remains, den menschlichen Überresten aus kolonialem Kontext in den Sammlungen unserer Einrichtungen“, sagte Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) der dpa. Ziel sei es, alle menschlichen Überreste, die in kolonialem Zusammenhang erworben oder erbeutet worden seien, an die Herkunftsstaaten oder Gruppen zurückzugeben.

Allerdings seien die gemeldeten Fälle nur „eine erste Momentaufnahme“. Erst durch weitere Provenienzforschung könne geklärt werden, ob die Überreste auch „in einem kolonialen (Unrechts)Kontext erworben wurden“. Nur in wenigen Fällen sei klar, woher die Überreste stammten. Im Laufe der Jahrzehnte und unter verschiedenen politischen Systemen, durch Kriege und Besitzerwechsel seien Sammlungen mehrfach umgelagert oder zum Teil zerstört worden, es seien Objekte hinzugekommen, andere verschwunden, viele seien undatiert zusammengezogen worden.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-788914/2

Arbeit "Human Remains in Deutschen Sammlungen" von Florence Stürmer und Julia Schramm, Berlin

Eckpunktepapier von Bund, Ländern und Kommunen

Empfehlungen des Museumsbundes zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen