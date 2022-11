Mumifizierte Leiche gefunden: Identität unklar

In einem Haus in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) ist eine mumifizierte Leiche gefunden worden. Vermutlich handle es sich bei dem Leichnam um einen Mann, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Identität des Toten war zunächst unbekannt, ebenso wie die Todesursache. Zur Klärung wurde eine Obduktion angesetzt. Die Leiche war am Sonntag entdeckt worden. Wie lange sie in dem Haus gelegen hatte, war zunächst unklar. Nach Angaben des Polizeisprechers könnten es Wochen oder mehr sein.

Erst Anfang September war in Grenzach-Wyhlen die mumifizierte Leiche eines Mannes gefunden worden.

