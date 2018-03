Auf einer Weide in Schöntal (Hohenlohekreis) ist ein Mufflon von einem freilaufenden Hund angefallen und so schwer verletzt worden, dass sein Besitzer es notschlachten musste. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich um einen schwarz-weißen Hund mit Langhaarfell. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall am Montag. Die Polizei sucht nun nach dem Hund und seinem Besitzer.

Pressemeldung