Münzautomaten an mehreren Waschanlagen geknackt

Diebe haben Münzautomaten mehrerer Waschanlagen in der Region Reutlingen geplündert. Wie viel Beute der oder die Täter machten, war nach Polizeiangaben vom Montag zunächst unklar. Allein der Sachschaden betrage schätzungsweise mehrere Tausend Euro. In Reutlingen und Bempflingen (Landkreis Esslingen) brachen die Unbekannten am Wochenende an insgesamt vier Waschparks Münzautomaten auf. In Metzingen (Landkreis Reutlingen) hebelten die Täter sogar eine Tür auf und gelangten so in den Betriebsraum, wo sie einen Automaten gewaltsam öffneten. Danach flüchteten die Einbrecher.

