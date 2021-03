Müll: Ministerium setzt auf langfristige Deponie-Kapazitäten

Das baden-württembergische Umweltministerium sorgt sich langfristig um die Deponie-Kapazitäten. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sagte am Freitag in Stuttgart: „Noch haben wir keine ernsten Deponie-Engpässe im Land, aber es ist notwendig, dass wir bald in die Planung für neuen Deponieraum einsteigen, damit das auch nach 2030 noch der Fall ist.“ Der Planungsvorlauf für eine neue Deponie beträgt viele Jahre.

Nach Angaben des Ministeriums gibt es insbesondere im badischen Raum für belasteten Bodenaushub oder nicht verwertbare Bau- und Abbruchabfälle Handlungsbedarf. Maßgabe sei die Verpflichtung, stets genügend Deponie-Kapazitäten zur Verfügung zu haben, um mindestens eine 10-jährige Entsorgungssicherheit gewährleisten zu können. Unter der Voraussetzung, dass alle bisher geplanten Kapazitäten zeitnah ausgebaut werden, verfüge das Land noch bis 2037 über ausreichendes Deponievolumen in allen drei Deponieklassen.

Kreislaufwirtschaft und der Ausbau von Deponien ist nach Auffassung von Untersteller kein Widerspruch. „Je mehr Stoffe wir aus Abfällen für eine Verwertung zurückgewinnen, desto wichtiger wird es, die verbleibenden Reststoffe dem Kreislauf zu entziehen.“ 100 Prozent Wiederverwertung sei leider eine Illusion. Es müssten Restabfälle, die sich aufgrund problematischer Inhaltsstoffe nicht für eine Verwertung eigneten, auf Deponien entsorgen.

