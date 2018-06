Mountainbiker im Grenzgebiet abgestürzt: große Suchaktion

Bei einem Absturz im Grenzgebiet zur Schweiz hat sich ein Mountainbiker schwere Verletzungen zugezogen. Erst nach einer umfangreichen Suchaktion konnte der 48-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Schweizer Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war demnach am Sonntag in einem Waldgebiet bei Klettgau (Kreis Waldshut) abgestürzt. Er konnte die Rettungskräfte zwar gegen 17.40 Uhr noch selbst alarmieren, jedoch seinen genauen Standort nicht beschreiben.

Polizei, Bergwacht und Rotes Kreuz starteten eine großangelegte Suchaktion. Auch Schweizer Einsatzkräfte und ein Hubschrauber wurden alarmiert. 45 Minuten nach Eingang des Notrufs entdeckte eine Reiterin den schwer verletzten Mountainbiker. Er war auf deutschem Gebiet verunglückt, nach seinem Sturz aber auf Schweizer Territorium zum Liegen gekommen.

Polizeimeldung