Motorradfahrern ohne „Sound“ - das fällt Vielen schwer

Mehrere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Blitzschlag sind am Dienstagabend über den Bodenseekreis hinweg gezogen. Vor allem in und um Friedrichshafen waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, zum Teil bis in die frühen Morgenstunden. In Kluftern, Efrizweiler, Unterraderach, Unterlottenweiler und Ettenkirch liefen Wohnungen, Keller und Garagen voll, auch Straßen wurden überschwemmt und waren zeitweise nicht mehr befahrbar. In Fischbach schlug zudem ein Blitz in ein Wohngebäude ein.