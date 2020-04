Tödlicher Unfall direkt vor dem Wohnhaus: Weil eine Motorradfahrerin mit der Fußraste ihres Zweirads am Eingangstor zu ihrem Grundstück bei Reutlingen hängenblieb, geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern und beschleunigte so stark, dass sie gegen die Hauswand in Sonnenbühl prallte. Mit schweren Verletzungen wurde die 49-Jährige am Samstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort starb sie kurz darauf.

Mitteilung der Polizei