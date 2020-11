Motorradfahrer wird nach Sturz von Auto erfasst und stirbt

Ein Auto hat bei Löwenstein-Hirrweiler (Landkreis Heilbronn) einen Biker erfasst - der Motorradfahrer ist noch am Unfallort gestorben. Der 46-Jährige war zuvor mit einem weiteren Motorrad kollidiert und auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 38 gestürzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort erfasste ihn das Auto. Durch den Aufprall erlitt er laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der zweite am Unfall beteiligte Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zu dem Auffahrunfall zwischen den beiden Motorradfahrern war es gekommen, weil wegen eines Radfahrers zunächst ein Auto und in der Folge zwei Motorräder ihre Geschwindigkeit gedrosselt hatten.

Pressemitteilung